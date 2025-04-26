شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق حلوان تنظم غدا المؤتمر الدولى "الجوانب القانونية لمنظومة التقاضى عن بعد" والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق غدًا الأحد فعاليات المؤتمر الدولى الأولى الذى تعقده كلية الحقوق بـ جامعة حلوان بعنوان " الجوانب القانونية والعملية فى تطبيق منظومة التقاضى عن بعد"، وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة أمل لطفى جاب الله عميد كلية الحقوق، ويعقد المؤتمر على مدار يومى 27 و 28 أبريل الجارى.

وتتضمن محاور المؤتمر الرئيسية حول الإطار القانونى المنظم للتقاضى عن بعد، والبنية التحتية التقنية والمتطلبات التكنولوجية والتشريعية، والإجراءات العملية والقانونية لإدارة الجلسات عن بعد، والتدريب والتأهيل للمنظومة التشريعية والقضائية، والتأثير الاجتماعى والاقتصادى للتقاضى عن بعد ودور الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الحديثة، والتجارب الدولية، والمستقبل والتوجهات القادمة فى مجال التقاضى عن بعد.

كما يناقش المؤتمر الإطار القانونى للتقاضى عن بعد فى القانون المدنى والأسس التشريعية للتقاضى الإلكترونى فى المعاملات المدنية، وتأثير التقاضى عن بعد على العقود والالتزامات المدنية وحماية حقوق الأطراف وضمانات المحاكمة العادلة.

ويتطرق المؤتمر فى محاوره الجوانب الجنائية للتقاضى عن بعد مثل التقاضى الإلكترونى فى المحاكم الجنائية وضمانات حقوق المتهم والمجنى عليه فى الإجراءات عن بعد وتحديات جمع الأدلة والإثبات فى البيئة الرقمية.