شكرا لقرائتكم خبر عن محمد خميس: مصر تمتلك أعدادا كبيرة من الأهرامات.. دهشور وحدها بها 13 هرما والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان والمرشد السياحي، محمد خميس، إن مصر لديها أهرامات بأعداد كبيرة للغاية، مشيرا إلى أن الشائع وبسؤال أي شخص عن عدد الأهرامات في مصر، فيرد بتلقائية بأننا نمتلك 3 أهرامات فقط.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" الذي يذاع على قناة "on": "منطقة أهرامات الجيزة نفسها تضم 8 أهرامات بخلاف الأهرامات الثلاثة المعروفة لدينا، كما أن منطقة دهشور تضم 13 هرم، من بينهم أهرامات كبيرة".

وتابع: "هرم ونس في سقارة هو أحد أهم الأهرامات في تاريخ مصر، لأنه أول هرم يكون عليه نقوش ونصوص كتابية دينية على جدرانه، وعند تسليط الإضاءة على زاوية معينة في الجدران، ترى النقوش واضحة وبارزة.