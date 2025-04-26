شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم آخر فرصة للتقديم.. وظائف بالسعودية برواتب شهرية تصل لـ50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى وزارة العمل، اليوم السبت، من تلقى طلبات التقديم على عدد من فرص العمل في إحدى الشركات الكبرى بالمملكة العربية السعودية، وذلك برواتب شهرية تصل إلى 4000 ريال سعودي، أى ما يعادل 50 ألف جنيه مصرى، في تخصصات هندسية وفنية متنوعة.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الوظائف المتاحة يبلغ 7 فرص تشمل مجالات الهندسة الميكانيكية والكهربائية، بالإضافة إلى فنيين متخصصين في أنظمة الحريق والصيانة الإلكترونية والميكانيكية والسباكة، مؤكدًا أن الوزارة تواصل جهودها لتوفير فرص عمل لائقة بالخارج، في إطار خطتها لتوسيع مجالات التشغيل والتعاون مع أسواق العمل العربية والدولية.

التخصصات المطلوبة وشروط التقديم:

1. مهندس ميكانيكي

الراتب: 4000 ريال

الخبرة: من 5 إلى 8 سنوات

المؤهل: بكالوريوس هندسة ميكانيكية

الشروط: إجادة الإنجليزية – رخصة قيادة – خبرة في أنظمة مكافحة وإنذار الحريق – إعداد التقارير الفنية – السن لا يزيد عن 30 عامًا

2. مهندس كهربائي

الراتب: 4000 ريال

المؤهلات والشروط: كما في الوظيفة السابقة مع تخصص كهرباء.

3. عدد 2 فني هندسة كهربائية

الراتب: 2500 ريال

المؤهل: دبلوم صناعي

الخبرة: 3-8 سنوات

الشروط: خبرة في أنظمة الإنذار وكاميرات المراقبة – صيانة دوائر كهربائية – السن لا يزيد عن 26 عامًا

4. فني أجهزة إلكترونية

الراتب: 2500 ريال

المؤهل: دبلوم صناعي

الشروط: كما في وظيفة الفني الكهربائي مع تركيز على البرمجة والصيانة

5. فني صيانة ميكانيكية

الراتب: 2500 ريال

المؤهل: دبلوم صناعي

الشروط: خبرة في أنظمة الإطفاء والمخططات والصيانة الدقيقة – السن لا يزيد عن 26 عامًا

6. سباك

الراتب: 2500 ريال

المؤهل: دبلوم صناعي

الشروط: خبرة في التركيبات والصيانة وشبكات الإطفاء – السن لا يزيد عن 26 عامًا

وكان قد بدأ التقديم للوظائف من الثلاثاء الموافق 22 مايو 2025، ومن المقرر أن ينتهى اليوم، السبت 26 مايو، ويتم من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]