شكرا لقرائتكم خبر عن %78 من القراء يطالبون بتكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الالتفات للشائعات المغرضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الالتفات للشائعات المغرضة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الالتفات للشائعات المغرضة. وأيد 78% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الالتفات للشائعات المغرضة، بينما عارض 22% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الالتفات للشائعات المغرضة.

نتيجة الاستطلاع

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