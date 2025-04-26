شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مد باب التقدم.. اعرف أخر موعد للتقديم بجائزة اليونسكو اليابان للتعليم والان مع تفاصيل الخبر

تواصل اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، عن مد باب التقدم لـ"جائزة اليونسكو – اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة" حتى (9) مايو 2025، وذلك فى ضوء القرار المعلن بمد باب التقدم للجائزة.

وتمنح هذه الجائزة تُمنح مرة واحدة كل عامين، إضافةً إلى كونها ممولة من حكومة اليابان، وتتألف من ثلاث جوائز سنوية، قيمة كل منها 50,000 دولار أمريكى، ومُنحت لأول مرة من قِبل المدير العام لليونسكو فى نوفمبر 2015. وتُقدّر الجائزة والفائزون بها دور التعليم فى ربط الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية للتنمية المستدامة.

ويشترط فى هذه الجائزة تطبيق المشروع أو البرنامج المقدم من أجل التنمية المستدامة كتعليم تحويلى يدعم التنمية المستدامة ويؤدى إلى تغيير فردى واجتماعى، فضلًا عن التكامل، بحيث يُعالج المشروع أو البرنامج الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (المجتمع، والاقتصاد، والبيئة) بطريقة متكاملة، إضافةً إلى الابتكار، حيث يُظهر المشروع أو البرنامج نهجًا مبتكرًا فى التعليم من أجل التنمية المستدامة.

كما يجب أن يكون المشروع أو البرنامج مستمرًا ومُفعّلًا منذ أربع سنوات على الأقل، وأن يُظهر وجود أدلة على النتائج، وأن يكون له تأثير كبير مقارنةً بالموارد المُستثمرة، وأن يكون قابلًا للتكرار والتوسع، وأن يُساهم فى واحد أو أكثر من مجالات العمل الخمسة ذات الأولوية لإطار التعليم من أجل التنمية المستدامة لعام 2030.

للمزيد من المعلومات عن هذه الجائزة وكيفية التقدم لها، يُرْجى الدخول على الرابط اضغط هنا

وذلك قبل موعد غايته (9) مايو 2025.