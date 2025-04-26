شكرا لقرائتكم خبر عن لأصحاب المحال.. المستندات المطلوبة لتعديل رخصة محل بإضافة أو إخراج شريك والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجى لتعديل رخصة بإضافة أو إخراج شريك للمحلات.

وتسهيلًا على المواطنين، أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوبة وشروط الحصول على الخدمة، على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

- صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب (إضافة شريك – إخراج شريك).

- صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء.

- صورة المستند الذي يفيد باشتراك الجدد في التأمينات (خطاب – شهادة – إيصال) صحيفة الحالة الجنائية للشركاء الجدد (للمحل العام فقط).

- أصل رخصة المحل.

- صورة عقد إيجار موثق باسم المتنازل إليه في حالة خروج الشريك صاحب عقد الإيجار القديم.

- صورة بطاقة الرقم القومي للشركاء الجدد.

- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

- الموقف من التجنيد (في حالة نقل الرخصة لمحل عام) للشركاء الجدد إذا كانت أعمارهم بين 21 و 30 سنة.

وتتمثل الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في مجال التنظيم والمباني، إصدار تراخيص بناء وهدم وإزالة وتوصيل مرافق دائمة أو مؤقتة، وبمجال الإشغالات خدمات إصدار أو إلغاء أو تجديد رخصة إشغال أو طلب استرداد إشغالات.

ويقدم المركز خدمات للمصاعد والطرق والأملاك كترخيص تركيب وتشغيل وعداد كهرباء وتجديد رخصة مصعد، وطلب تصريح حفر أهالي أو شركات، وكذلك خدمات اتحاد الشاغلين من قيد إلغاء وانضمام وتغيير وتجديد وغيرها.