شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 26-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالسبت، 26 أبريل 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 26-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروقالشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:43 ص
موعد صلاة الظهر 12:53 ص
موعد صلاة العصر 29: 4
موعد صلاة المغرب 7:29 م
موعد صلاة العشاء 8:53
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:45 ص
موعد صلاة الظهر 12:58
موعد صلاة العصر 4:36
موعد صلاة المغرب 7:36 م
موعد صلاة العشاء 9:01 م.
وقت صلاة الفجر 4:38
موعد صلاة الظهر 12:49 م
موعد صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:26 م
موعد صلاة العشاء 8:50 م.
وقت صلاة الفجر 4:36
وقت صلاة الظهر 12:41
موعد صلاة العصر 4:14 م
وقت صلاة المغرب 7:14 م
وقت صلاة العشاء 8:35 م.مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:51 ص
موعد صلاة الظهر 12:46 ص
موعد صلاة العصر 13: 4
موعد صلاة المغرب 7:15 م
موعد صلاة العشاء 8:32
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