شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 26-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب السبت، 26 أبريل 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 26-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروقالشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:43 ص موعد صلاة الظهر 12:53 ص موعد صلاة العصر 29: 4 موعد صلاة المغرب 7:29 م موعد صلاة العشاء 8:53

الإسكندرية الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:45 ص موعد صلاة الظهر 12:58 موعد صلاة العصر 4:36 موعد صلاة المغرب 7:36 م موعد صلاة العشاء 9:01 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 4:38 موعد صلاة الظهر 12:49 م موعد صلاة العصر 4:26 م موعد صلاة المغرب 7:26 م موعد صلاة العشاء 8:50 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:36 وقت صلاة الظهر 12:41 موعد صلاة العصر 4:14 م وقت صلاة المغرب 7:14 م وقت صلاة العشاء 8:35 م. مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:51 ص موعد صلاة الظهر 12:46 ص موعد صلاة العصر 13: 4 موعد صلاة المغرب 7:15 م موعد صلاة العشاء 8:32

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