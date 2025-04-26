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مواقيت الصلاة اليوم السبت 26-4-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم السبت 26-4-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

السبت، 26 أبريل 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 26-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروقالشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:43 ص

موعد صلاة الظهر 12:53 ص

موعد صلاة العصر 29: 4

موعد صلاة المغرب 7:29 م

موعد صلاة العشاء 8:53


الإسكندرية   

وقت صلاة الفجر 4:45 ص

موعد صلاة الظهر 12:58

موعد صلاة العصر 4:36

موعد صلاة المغرب 7:36 م

موعد صلاة العشاء 9:01 م.  
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:38

موعد صلاة الظهر 12:49 م

موعد صلاة العصر 4:26 م

موعد صلاة المغرب 7:26 م

موعد صلاة العشاء 8:50 م.    
 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:36

وقت صلاة الظهر 12:41

موعد صلاة العصر 4:14 م

وقت صلاة المغرب 7:14 م

وقت صلاة العشاء 8:35 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:51 ص

موعد صلاة الظهر 12:46 ص

موعد صلاة العصر 13: 4

موعد صلاة المغرب 7:15 م

موعد صلاة العشاء 8:32

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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