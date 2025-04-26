شكرا لقرائتكم خبر عن محمد خميس: هذه قصة فريق "مصر جميلة" منذ أكثر من 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان والمرشد السياحي، محمد خميس، إنه تخرج من كلية طب أسنان عام 2000، إلا أنه اتجه إلى تاريخ الآثار المصرية القديمة عن طريق القراءة، وبعدها أصيب بالولع بالآثار المصرية والتاريخ المصري.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" الذي يذاع على قناة "on": "في لحظة معينة أول ما قرأت في مصر القديمة ضُربت بها، وبدأت أدور ورا الموضوع زيادة عن اللزوم، فكنت بقرأ في الكتب الأكاديمية الخاصة بالآثار والتاريخ المصري".

وتابع: "بدأت أنزل مع نفسي للمناطق الآثرية وأشوف إيه اللي هناك، وأحاول أعرف حواديت الأماكن، فالموضوع كان بيزيد كل شوية".

وقال: "أطلقت مبادرة منذ أكثر من 4 سنوات، إني أروح للأماكن الأثرية اللي بين الناس، واللي أنا عارف شوية حواديت فيها، وأحكيها للناس عشان يعرفوا عظمة هذا البلد، فكنت بكتب على صفحتي إني رايح بكرة مكان ما، وأول مرة جه معايا 7 أشخاص، لكن كانوا بيزيدوا مع مرور الوقت، لحد ما كوننا مجموعة مصر جميلة".

وتابع: "معانا ناس في مجموعة مصر جميلة، بدأت معايا وهما أطفال، وكبروا وهما معانا برضه، وشباب كتير أوي صغيرين وكبار".