شكرا لقرائتكم خبر عن شكل أسئلة امتحان مادة الرياضيات للرابع والخامس والسادس الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بوزارة التربية والتعليم، مواصفة امتحان مادة الرياضيات للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائية، وتوزيع الدرجات والأسئلة استعدادا لتقييمات الفصل الدراسى الثانى، كالتالى:

- أن تكون أسئلة الورقة الإمتحانية فى حدود المقرر الدراسى المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبى لها.

- أن تغطى الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل االدراسى للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة فى الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة فى صياغتها اللغوية.

- أن تستوفى الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسى ).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها ؛ حجم الخط نوع الخط المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين تعليمات الأسئلة جودة الطباعة الخلو من الأخطاء اللغوية والفنية والطباعة.

- يجيب التلميذ فى نفس الكراسة مع مراعاة ترك مساحات كافية للإجابة عن الأسئلة.

- فى أسئلة الاختيار من متعدد يجب أن يكون عدد البدائل أربعة بدائل أحدها فقط صحيح.

- زمن الإجابة ساعة ونصف الساعة للورقة الامتحانية.

- ليس للفصل الدراسى الأول نهاية صغرى ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من الدرجة الكلية للفصلين الدراسيين معا بشرط حصول الطالب على 30% من درجة الورقة الامتحانية للفصل الدراسى الثانى الامتحانات.

- يشتمل نموذج الإجابة على الحلول الأكثر شيوعًا مع توزيع الدرجات فى الأسئلة بالنسبة للصفوف الرابع والخامس خامس والسادس الابتدائي:

- يتم احتساب درجات كل فصل دراسى من 100 درجة توزع :

- 70 درجة موزعة كما يلى : 30 درجة لاختبارات الشهور، 35 درجة المهام الأدائية و5 درجات المواظبة.

- 30 درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي.

- تتضمن الكراسة الامتحانية أربع مجموعات من الأسئلة تتكون المجموعة الأولى من 7 مفردات.

- اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحد، وتتكون المجموعة الثانية من ٨ مفردات إكمال لكل مفردة درجة واحد، وتتكون المجموعة الثالثة من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحد، وتتكون المجموعة الرابعة من 4 مفردات مقالية لكل مفردة درجتين.

- تصحح الورقة الامتحانية من 30 درجة.

- يتم جمع درجات كل من الورقة الامتحانية، ودرجة الأنشطة التعاونية المصاحبة للمادة فتصبح درجة كل فصل دراسى 100 درجة.