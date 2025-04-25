شكرا لقرائتكم خبر عن شكل أسئلة امتحان مادة الرياضيات للرابع والخامس والسادس الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالجمعة، 25 أبريل 2025 09:00 م
أعلن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بوزارة التربية والتعليم، مواصفة امتحان مادة الرياضيات للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائية، وتوزيع الدرجات والأسئلة استعدادا لتقييمات الفصل الدراسى الثانى، كالتالى:
- أن تكون أسئلة الورقة الإمتحانية فى حدود المقرر الدراسى المستهدف.
- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبى لها.
- أن تغطى الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل االدراسى للطلاب.
- أن تتدرج الأسئلة فى الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة فى صياغتها اللغوية.
- أن تستوفى الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسى ).
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها ؛ حجم الخط نوع الخط المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين تعليمات الأسئلة جودة الطباعة الخلو من الأخطاء اللغوية والفنية والطباعة.
- يجيب التلميذ فى نفس الكراسة مع مراعاة ترك مساحات كافية للإجابة عن الأسئلة.
- فى أسئلة الاختيار من متعدد يجب أن يكون عدد البدائل أربعة بدائل أحدها فقط صحيح.
- زمن الإجابة ساعة ونصف الساعة للورقة الامتحانية.
- ليس للفصل الدراسى الأول نهاية صغرى ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من الدرجة الكلية للفصلين الدراسيين معا بشرط حصول الطالب على 30% من درجة الورقة الامتحانية للفصل الدراسى الثانى الامتحانات.
- يشتمل نموذج الإجابة على الحلول الأكثر شيوعًا مع توزيع الدرجات فى الأسئلة بالنسبة للصفوف الرابع والخامس خامس والسادس الابتدائي:
- يتم احتساب درجات كل فصل دراسى من 100 درجة توزع :
- 70 درجة موزعة كما يلى : 30 درجة لاختبارات الشهور، 35 درجة المهام الأدائية و5 درجات المواظبة.
- 30 درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي.
- تتضمن الكراسة الامتحانية أربع مجموعات من الأسئلة تتكون المجموعة الأولى من 7 مفردات.
- اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحد، وتتكون المجموعة الثانية من ٨ مفردات إكمال لكل مفردة درجة واحد، وتتكون المجموعة الثالثة من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحد، وتتكون المجموعة الرابعة من 4 مفردات مقالية لكل مفردة درجتين.
- تصحح الورقة الامتحانية من 30 درجة.
- يتم جمع درجات كل من الورقة الامتحانية، ودرجة الأنشطة التعاونية المصاحبة للمادة فتصبح درجة كل فصل دراسى 100 درجة.
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