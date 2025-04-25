شكرا لقرائتكم خبر عن "مالوش كتالوج" مشروع تخرج بإعلام الأزهر يلقى الضوء على تميز المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت طالبات كلية إعلام جامعة الأزهر بقسم العلاقات العامة والإعلان مشروع تخرج بعنوان"مالوش كتالوج" بشعار عقول بلا حدود، ويلقى الضوء على تميز المصريين في الخارج.



وقالت زينب مصطفى إحدى طالبات المشروع إن مشروعهن يناقش فكرة خروج المصريين لدول مختلفة وتحقيق نجاحات لافتة فى مختلف المجالات، ما يثير تساؤلات حول سر هذا التفوق.. هل هو مرتبط بالسفر أم نابع من صفاتهم الشخصية؟.

وأضافت أن المشروع يبرز حقيقة أن الشواهد تشير كون النجاح لا يرتبط بالمكان بقدر ما ينبع من داخل الإنسان، فالمصرى يتميز بطموحه، وإصراره، وقدرته على التكيف وتجاوز التحديات، وغالبًا ما يُعرف المصري بسهولة في الخارج، ليس فقط بسماته المميزة، بل بقدرته الفريدة على الاندماج والتأقلم.



طالبات مشروع مالوش كتالوج 2

وقالت زينب طالبة مشروع مالوش كتالوج:"رغم ما يظنه البعض من أن الإبداع حكر على الغرب، فإن الواقع يُثبت العكس؛ فالمصري يحمل عقلية تجمع بين الذكاء الفطري، والمرونة، وروح المبادرة، ليصنع فرصه بنفسه أينما كان".



طالبات مشروع مالوش كتالوج



وأشارت إلى أن طالبات مشروع مالوش كتالوج سعت للترويج لفكرة مشروع تخرجهن من خلال النزول الميدانى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب وتعريف المصريين والأجانب بالمشروع، فضلا عن جولات ميدانية داخل جامعة الأزهر فرع البنات، وكذلك ومن خلال وسائل التواصل الإجتماعي فيس بوك، انستجرام، تيك توك، منصة X.



وتشارك فى مشروع "مالوش كتالوج" 12 طالبة هن: إيمان على عبد الحي، وزينب مصطفى سيد، وآلاء أحمد كمال، وسماح شوقى السيد، وحبيبة وجيه عبد الفتاح، وهند عاطف عبد الفتاح، ويمنى عمر عبد الحميد، ونور أحمد رفعت، وعزة السيد محمود، وروان عرفان عبد الرؤوف، ومريم عطية محمد، وماريا ألميش أحمد.



مشروع "مالوش كتالوج" برعاية رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان أ.د منى عبد الجليل، وتحت إشراف د. هيام طلخان، ود. أمل حنيش.