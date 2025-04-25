"دمار مستتر" مشروع تخرج بإعلام الأزهر يناقش مخاطر الذكاء الاصطناعى على المجتمع

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت طالبات كلية إعلام جامعة الأزهر بقسم العلاقات العامة والإعلان مشروع تخرج بعنوان "دمار مستتر" يناقش تطور وانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستخدام بعض الشباب لها بشكل خاطئ، ويلقى الضوء على ضرورة التوعية بالمخاطر التى تترتب على ذلك.

وقالت طالبات مشروع "دمار مستتر" إن مشروعهن يهدف إلى تسليط الضوء على المخاطر الاجتماعية التي قد تنتج عن الاستخدام الخاطئ لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكيفية تجنب هذه المخاطر إلى جانب التوعية بكيفية التعامل مع التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم، على أيدي مجموعة من المٌتخصصين لإيصال المعلومة بشكل أكثر دقة؛ وبالتالى زيادة تأثيرها وحصد النتائج المرجوة منها.

وقالت زينب أبو الغيط إحدى طالبات المشروع إن المشاركات في مشروع "دمار مستتر" ينضمن جولات لمقابلة مواطنين فى الشارع، وعمل فعاليات مٌختلفة وزيارة بعض الجامعات ولقاء الطلاب والطالبات لتوعيتهم، كما يشاركن في الفعاليات المُختلفة التي من شأنها خدمة فكرتهن، وكان أبرزها مؤتمر «الذكاء الاصطناعي تحديات وفرص ـ رؤية مستقبلية»، الذي نُظِم في مجمع البحوث الإسلامية، برعاية الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور سلامة جمعة داوود، رئيس جامعة الأزهر، فضلا عن مؤتمر الاتجاهات العالمية الحديثة فى توظيف الذكاء الإصطناعي فى المنتج الثقافي والإعلامي تحت رعاية وبحضور الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وأضافت زينب إن من آليات انتشار فكرة المشروع استغلال منصات الـ"سوشيال ميديا" لِما تتمتع به من شعبية كبيرة، وبالتالي القدرة على إيصال الفكرة والمعلومة لعدد كبير من الرواد؛ حرصت طالبات إعلام الأزهر على الاستعانة بمنصات «فيسبوك»، «إنستجرام»، و«تيك توك» في تقديم فكرتهن وتحقيق التوعية بشكل أكبر من خلال مواد معينة أُنتِجت بطريقة تناسب جمهور هذه المنصات، قائلة:"نحرص دائمًا إننا نبسط المعلومة علشان نوصلها لأكبر عدد ونزيد وعي الشباب الصغير".

وأشارت إلى أن مشروع "دمار مستتر" يسلط الضوء على الاستخدام الخاطئ لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيره ومخاطره على المجتمع، تحت إشراف الدكتور هيام طلخان، والدكتور أمل حنيش، برعاية من الأستاذ دكتور منى عبد الجليل، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان.



وتشارك في المشروع 11 طالبة أخرى، هن مريم جمعة عبد الحليم، زينب أبو الغيط عز الدين، ياسمين السيد بكر، آلاء محمد موسى، حسناء علاء الدين عز الدين، ضحى إبراهيم عبد الحميد، رنا علاء محمد، هبة صلاح أحمد، هدير جبريل، آلاء البحراوي، وإيمان مجدي.

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