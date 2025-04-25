شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: لدينا شركات كبرى تعمل فى الطاقة والسياحة وتوفر فرص عمل لشباب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد جبران وزير العمل، أنه نظرا للطبيعة الجغرافية لسيناء فهناك فرص متنوعة من العمل بها، هناك فنادق ومنتجعات سياحية توفر وظائف بعدد كبير من مضيفين ومرشدين وخدمات فندقية فى طابا ودهب ونويبع، وهى فرص للعمل والتنمية فى مجال السياحة.

وأضاف محمد جبران، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن السياحة الدينية منها مشروعات التجلى الأعظم توفر آلاف من فرص العمل، كما دربنا السيدات والفتيات فى مراكز التدريب التابعة للوزارة، وتوفير سيارات متنقلة تصل للجبال ومناطق تواجد العرب للتدريب المهنى للشباب.

ولفت محمد جبران إلى أن الوزارة كان لها شراكات كبيرة مع شركات البترول المتواجدة فى المنطقة، ولدينا شركات كبرى تعمل فى مجالات الطاقة والسياحة توفر فرص عمل لشباب سيناء.



