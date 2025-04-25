شكرا لقرائتكم خبر عن صحة شمال سيناء: المبادرات الرئاسية وصلت للجميع حتى آخر فرد على الحدود والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أحمد سمير وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن المبادرات الرئاسية وصلت لكل سكان المحافظة حتى آخر فرد على الحدود، كما أن القوافل الطبية تصل إلى وسط سيناء البعيدة عن الخدمة الصحية، وإقامة نقاط طبية فى المناطق البعيدة.

وأضاف أحمد سمير، خلال لقاء خاص عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرات الرئاسية خدمت شعب سيناء، موضحا أن المحافظة من المحافظات البعيدة والكوادر الطبية فيها قليلة، ولذا فإن الدولة تعمل على توافر الكوادر الطبية لها.

وأوضح أحمد سمير أن المحافظات وقعت بروتوكول تعاون مع مجلس الوزراء منذ 2017 مع 5 جامعات مصرية، لإفادة أهل شمال سيناء علميا بالأطباء وأساتذة الجامعات، وإفادة أطباء وزارة الصحة بالحصول على خبرات أساتذة هذه الجامعات.