شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية الحصول على الدعم من صندوق حماية البيئة والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البيئة عبر موقعها الرسمى كيفية التقدم بطلبات الدعم المالى من أجل الحصول على الدعم من صندوق حماية البيئة، وذلك ما نرصده فى السطور التالية:

إذا كان لديك مشروع أو فكرة لمشروع يعود بفائدة على البيئة ويحتاج إلى تمويل، ويتماشى المشروع مع الأولويات البيئية، فاتبع الخطوات التالية:

1- حمل استمارة التقدم بطلب مشروع.

2- ثم استكمالها بالمرفقات المطلوبة.

3- تسليم الاستمارة لصندوق حماية البيئة بمقر الصندوق أو طريق البريد العادى أو البريد الإلكتروني(mailto:[email protected]).

ومن الجدير بالذكر أن يمكن للشخص طالب الخدمة الحصول على النماذج الخاصة من استمارات الدعم من مكتب صندوق حماية البيئة أو عن طريق البريد الإلكترونى، كما يتواجد العاملون بصندوق حماية البيئة للإجابة على أية استفسارات خاصة بالتقدم وملء الطلبات.