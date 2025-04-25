شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: العامل المُقصر تطبق عليه اللائحة "الأجر مقابل العمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد جبران، وزير العمل، إنه خلال قيامته بجولات ميدانية، وجد بعض الشركات، التى تعتبر العاملين بها ثروة حقيقية، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو سبب نجاح المنشآت العمالية، وهناك العديد من الأمثلة على هذا الأمر.

وأضاف خلال لقائه بالإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "بصراحة" الذى يذاع على قناة الحياة: "إن لم يعطى العامل العمل حقه، هناك تطبق اللوائح عليه، الأجر مقابل العمل، وبالتالى أن لم يعمل العامل بشكل مناسب، سيتأثر الأجر، فهناك لوائح وجزاءات، حتى هناك لوائح للتعامل بين الرئيس والمرؤوس".

وتابع: "بالنسبة لساعات العمل، نظام تجميع الراحات بالشكل السليم، تمكننا من وضعه فى قانون العمل الجديد، وهو ما سيمنحنا فرصة للتعامل مع حقوق من يعملون فى مناطق نائية وعدد ساعات عمل أكبر، وحددنا بعض الأعمال مثل عمال البترول وعمال المناجم وعمال المحاجر، وحتى عمال رصف الطرق بالمناطق البعيدة".

وقال: "أما الأعمال التى لها طبيعة خاصة مثل العمل بالمناطق الحرة، سيكون لها قرار من الوزير المختص بما يتلاءم مع مصلحة العمل".