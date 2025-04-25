شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج استطلاع رأى الجمهور حول دراما رمضان 2025 فى ندوة بإعلام القاهرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مركز دراسات وبحوث الرأى العام بكلية الإعلام - جامعة القاهرة ندوة لإعلان نتائج استطلاع رأى الجمهور المصري حول دراما رمضان 2025، وذلك فى تمام الساعة 12 ظهرًا بقاعة المؤتمرات بالكلية.



الدكتورة ثريا البدوي عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة

وكان مركز دراسات وبحوث الرأى العام قد أجرى استطلاعًا للرأى شمل 1100 مفردة من جميع فئات المجتمع المصرى، بهدف التعرف على تفضيلات الجمهور للأعمال الدرامية التى تم عرضها خلال شهر رمضان 2025، وقد أسفر الاستطلاع عن عدد من النتائج التى تعكس رؤية الجمهور المصرى حول الدراما الرمضانية واختيار الأفضل بينها.



الدكتورة نشوى عقل وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة

وسوف تشهد الندوة تكريم عدد من الحائزين على المراكز المتقدمة فى استطلاع الرأى، منهم كريم الشناوى مخرج مسلسل لام شمسية، و مريم نعوم مؤلفة المسلسل، وشركة ميديا هب المنتجة للمسلسل، والفنان أحمد مالك بطل مسلسل ولاد الشمس و دينا كريم منتجة المسلسل، والدكتور عماد ربيع رئيس قطاع الإنتاج الدرامى بالمتحدة للخدمات الإعلامية، وشريف هلال مدير قناة mbc مصر لحصول مسلسل أشغال شاقة على المركز الأول كأفضل مسلسل كوميدى، و عمرو أبو خطوة الرئيس التنفيذى والقائم بأعمال قناة أون تى فى OnTv، حيث جاءت قناة أون فى مقدمة القنوات الأكثر مشاهدة لدى الجمهور المصرى خلال شهر رمضان.

الدكتورة سحر مصطفى مدير مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام