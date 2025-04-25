شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل معرض زهور الربيع والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن معرض زهور الربيع يضم مجموعة متنوعة من المنتجات المتعلقة بالنباتات والحدائق والديكور منها الزهور الطبيعية بمختلف أنواعها "الورود، الزهور الموسمية، زهور الزينة"، ونباتات الزينة الداخلية والخارجية، النباتات العطرية والطبية "مثل النعناع، الريحان، وإكليل الجبل"، والصبار والنباتات العصارية، والأشجار المثمرة وأشجار الظل.



وأضاف إبراهيم، أن المعرض يضم مستلزمات الزراعة منها "البذور والشتلات لمختلف النباتات"، والأسمدة العضوية والمخصبات الطبيعية والكيميائية، والتربة الزراعية بأنواعها "بيتموس، كومبوست، رمل زراعي"، وأوانى الزراعة والفخار والبلاستيك وأحواض الزراعة الحديثة، وأنظمة الرى بالتنقيط والرش ومعدات الرى المتطورة.

وأوضح إبراهيم أن المعرض يضم أيضًا الديكور والتنسيق الحدائقى، والنوافير والشلالات الصناعية للحدائق، وتماثيل ومجسمات الزينة للحدائق والشرفات، وإضاءات للحدائق الخارجية والممرات، وقطع الأثاث الخارجى مثل الطاولات والمقاعد الخشبية والمعدنية، والمشاتل الجاهزة وأحواض الزرع المعلقة.



كما يضم منتجات العناية بالنباتات والحدائق، ومبيدات آفات زراعية طبيعية وكيميائية وأدوات الزراعة مثل المقصات والمجارف ومستلزمات حماية النباتات مثل الشباك والتغطية البلاستيكية.



وهناك قسم فى المعرض يضم المنتجات البيئية والطبيعية، منها عسل النحل الطبيعى ومنتجات العسل، والزيوت العطرية المستخلصة من النباتات، ونباتات الزينة المجففة للديكور الداخلى، وكذلك الحرف اليدوية والمشغولات الفنية والفخارية والخزفية، واللوحات الفنية المستوحاة من الطبيعة، والديكورات المصنوعة من الخشب والخيزران، وكتب ومنشورات زراعية، وأخرى متخصصة عن الزراعة وتنسيق الحدائق، وكتيبات إرشادية حول زراعة النباتات المنزلية والعناية بها.