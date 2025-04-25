شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان غزة منذ 18 مارس الماضى إلى 2062 شهيدا و5375 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة فى غزة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 18 مارس الماضى إلى 2062 شهيدا و5375 مصابا؛ وفقًا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت وزارة الصحة فى غزة، أنه ارتقى 84 شهيدا و168 مصابا جراء عدوان الاحتلال على القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة فى غزة، أن حصيلة العدوان الإسرائيلى على القطاع ارتفعت إلى 51439 شهيدا و117416 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.