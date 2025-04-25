شكرا لقرائتكم خبر عن المفرج عنهم بمناسبة عيد تحرير سيناء يشكرون الرئيس السيسي: جمع شملنا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

أعرب المفرج عنهم من مراكز الإصلاح والتاهيل عن شكرهم للرئيس السيسى للافراج عنهم ولم شملهم بأسرهم.

وبمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2025 وتنفيذًا لقرار السيد/ رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو فقد عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (746) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

فرحة أسر المفرج عنهم



المفرج عنهم بمناسبة عيد تحرير سيناء المفرج عنهم بمناسبة عيد تحرير سيناء



المفرج عنهم بمناسبة عيد تحرير سيناء يشكرون الرئيس السيسي المفرج عنهم بمناسبة عيد تحرير سيناء يشكرون الرئيس السيسي



فرحة الإفراج فرحة الإفراج







الإفراج عن 746 نزيلا من مراكز الإصلاح بمناسبة عيد تحرير سيناء



الإفراج عن 746 من مراكز الإصلاح بمناسبة عيد تحرير سيناء



الإفراج عن 746 نزيلا من مراكز الإصلاح بمناسبة عيد تحرير سيناء