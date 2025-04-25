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المفرج عنهم بمناسبة عيد تحرير سيناء يشكرون الرئيس السيسي: جمع شملنا (فيديو)

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  • المفرج عنهم بمناسبة عيد تحرير سيناء يشكرون الرئيس السيسي: جمع شملنا (فيديو) 1/10
  • المفرج عنهم بمناسبة عيد تحرير سيناء يشكرون الرئيس السيسي: جمع شملنا (فيديو) 2/10
  • المفرج عنهم بمناسبة عيد تحرير سيناء يشكرون الرئيس السيسي: جمع شملنا (فيديو) 3/10
  • المفرج عنهم بمناسبة عيد تحرير سيناء يشكرون الرئيس السيسي: جمع شملنا (فيديو) 4/10
  • المفرج عنهم بمناسبة عيد تحرير سيناء يشكرون الرئيس السيسي: جمع شملنا (فيديو) 5/10
  • المفرج عنهم بمناسبة عيد تحرير سيناء يشكرون الرئيس السيسي: جمع شملنا (فيديو) 6/10
  • المفرج عنهم بمناسبة عيد تحرير سيناء يشكرون الرئيس السيسي: جمع شملنا (فيديو) 7/10
  • المفرج عنهم بمناسبة عيد تحرير سيناء يشكرون الرئيس السيسي: جمع شملنا (فيديو) 8/10
  • المفرج عنهم بمناسبة عيد تحرير سيناء يشكرون الرئيس السيسي: جمع شملنا (فيديو) 9/10
  • المفرج عنهم بمناسبة عيد تحرير سيناء يشكرون الرئيس السيسي: جمع شملنا (فيديو) 10/10

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الجمعة، 25 أبريل 2025 06:21 م

أعرب المفرج عنهم من مراكز الإصلاح والتاهيل عن شكرهم للرئيس السيسى للافراج عنهم ولم شملهم بأسرهم.

وبمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2025 وتنفيذًا لقرار السيد/ رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو فقد عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (746) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.


يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

 

الإفراج عن المسجونين بمناسبة عيد تحرير سيناء (1)

فرحة أسر المفرج عنهم

الإفراج عن المسجونين بمناسبة عيد تحرير سيناء (2)
المفرج عنهم بمناسبة عيد تحرير سيناء

 

الإفراج عن المسجونين بمناسبة عيد تحرير سيناء (3)
المفرج عنهم بمناسبة عيد تحرير سيناء يشكرون الرئيس السيسي

 

الإفراج عن المسجونين بمناسبة عيد تحرير سيناء (4)
فرحة الإفراج

 

الإفراج عن المسجونين بمناسبة عيد تحرير سيناء (5)
 

 

الإفراج عن المسجونين بمناسبة عيد تحرير سيناء (6)
الإفراج عن 746 نزيلا من مراكز الإصلاح بمناسبة عيد تحرير سيناء

 

الإفراج عن المسجونين بمناسبة عيد تحرير سيناء (7)
الإفراج عن 746 من مراكز الإصلاح بمناسبة عيد تحرير سيناء

 

الإفراج عن المسجونين بمناسبة عيد تحرير سيناء (8)
الإفراج عن 746 نزيلا من مراكز الإصلاح بمناسبة عيد تحرير سيناء

 

الإفراج عن المسجونين بمناسبة عيد تحرير سيناء (9)
فرحة المفرج عنهم

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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