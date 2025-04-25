شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن 746 نزيلا من مراكز الإصلاح بمناسبة عيد تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

بمناسبة الإحتفال بعيد تحرير سيناء 2025، وتنفيذاً لقرار السيد رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو .



فقد عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (746) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع .



الإفراج عن المسجونين بمناسبة عيد تحرير سيناء (1)



الإفراج عن المسجونين بمناسبة عيد تحرير سيناء (2)



الإفراج عن المسجونين بمناسبة عيد تحرير سيناء (3)



الإفراج عن المسجونين بمناسبة عيد تحرير سيناء (4)



الإفراج عن المسجونين بمناسبة عيد تحرير سيناء (5)



الإفراج عن المسجونين بمناسبة عيد تحرير سيناء (6)



الإفراج عن المسجونين بمناسبة عيد تحرير سيناء (7)



الإفراج عن المسجونين بمناسبة عيد تحرير سيناء (8)