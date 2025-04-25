شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تغرق فى وحل غزة.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، الرئيس السيسى فى الذكرى الـ43 لتحرير سيناء: حماية كل شبر من أرض الوطن عهد لا رجعة فيه.. سيناء محفوظة بإرادة شعبها وجسارة جيشها.. ومصر تقف سدا منيعا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية.. الشعب المصرى أثبت أنه جبهة داخلية متماسكة عصية على التلاعب والتأثير والوطن في يديه محفوظ إلى يوم الدين.. والسعى الحثيث لتحقيق التنمية فى مصر واجب مقدس كتحرير سيناء، كما نشرت: إسرائيل تغرق فى وحل غزة.. الخلافات تضرب جيش الاحتلال بسبب استمرار الحرب.. أهالى المحتجزين يواصلون التظاهر ضد «نتنياهو».. والطائرات تواصل قتل الفلسطينين.

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ـ الرئيس السيسى فى الذكرى الـ43 لتحرير سيناء: حماية كل شبر من أرض الوطن عهد لا رجعة فيه.. سيناء محفوظة بإرادة شعبها وجسارة جيشها.. ومصر تقف سدا منيعا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية.. الشعب المصرى أثبت أنه جبهة داخلية متماسكة عصية على التلاعب والتأثير والوطن في يديه محفوظ إلى يوم الدين.. والسعى الحثيث لتحقيق التنمية فى مصر واجب مقدس كتحرير سيناء

ـ إسرائيل تغرق فى وحل غزة.. الخلافات تضرب جيش الاحتلال بسبب استمرار الحرب.. أهالى المحتجزين يواصلون التظاهر ضد «نتنياهو».. والطائرات تواصل قتل الفلسطينين

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