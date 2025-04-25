شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس القداس الإلهى مع الكهنة الدارسين بروما والان مع تفاصيل الخبر

ترأس منذ قليل، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، صلاة القداس الإلهي، مع كهنة الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، الدارسين في روما، وذلك بكنيسة الكلية البابوية الرومانية، بروما.

وشارك في الصلاة صاحبا النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك.

وألقى الأب البطريرك عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "قيامة يسوع في حياة الكاهن"، مصليًا إلى المسيح القائم من بين الأموات، أن يَقبل روحه الطاهرة في ملكوت السماوات.

جاء ذلك في إطار زيارة وفد الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، إلى روما للمشاركة في جنازة الأب الأقدس، المقرر لها صباح الغد، بحضور صاحبي النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، والأنبا بشارة جودة، نيابة عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.