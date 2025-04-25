شكرا لقرائتكم خبر عن المواعيد الجديدة لامتحانات صفوف النقل لنهاية العام الدراسى الجارى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى، لصفوف النقل حيث تبدأ من يوم 21 مايو المقبل للصفين الأول والثانى الثانوى العام حتى 27 من نفس الشهر، أما صفوف المرحلتين الابتدائية والإعدادية تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى 2025 بداية من 22 مايو حتى 27 من نفس الشهر.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن يتم إتاحة استخدام المدارس الثانوية والاعدادية والابتدائية بعد انتهاء الفترة المشار إليها باستثناء مدارس لجان امتحان الشهادة الإعدادية والتى تبدأ فى يوم 31 مايو، كلجان لامتحانات الشهادة الفنية.

يأتى ذلك فى إطار كتاب الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى بشأن تعديل مواعيد عقد امتحانات النقل لامتحانات التعليم العام، حتى يتاح تجهيز لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2025.