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المواعيد الجديدة لامتحانات صفوف النقل لنهاية العام الدراسى الجارى 2025

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المواعيد الجديدة لامتحانات صفوف النقل لنهاية العام الدراسى الجارى 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الجمعة، 25 أبريل 2025 05:20 م

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى، لصفوف النقل حيث تبدأ من يوم 21 مايو المقبل للصفين الأول والثانى الثانوى العام حتى 27 من نفس الشهر، أما صفوف المرحلتين الابتدائية والإعدادية تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى 2025 بداية من 22 مايو حتى 27 من نفس الشهر.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن يتم إتاحة استخدام المدارس الثانوية والاعدادية والابتدائية بعد انتهاء الفترة المشار إليها باستثناء مدارس لجان امتحان الشهادة الإعدادية والتى تبدأ فى يوم 31 مايو، كلجان لامتحانات الشهادة الفنية.

يأتى ذلك فى إطار كتاب الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى بشأن تعديل مواعيد عقد امتحانات النقل لامتحانات التعليم العام، حتى يتاح تجهيز لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2025.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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