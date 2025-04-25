شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب شمال الإكوادور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة شمال الإكوادور اليوم /الجمعة/، فيما لم ترد بعد أنباء عن وقوع إصابات.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - بأن مركز الزلزال يقع في المحيط الهادئ على بعد نحو 20 كيلومترا شمال شرق مدينة "إزميرالداس" الساحلية، وعلى عمق 35 كيلومترا.

وقد شعر بالزلزال 10 مقاطعات على الأقل، فيما أصدرت السلطات تحذيرا من إمكانية حدوث موجد مد عاتية (تسونامي) على ساحل المحيط الهادئ، لكنها سرعان ما قامت بإلغائه.