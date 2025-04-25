شكرا لقرائتكم خبر عن القمص موسى: زيارة البابا تواضروس لأوروبا افتقاد لأبنائه بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

قال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن زيارة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التى بدأها اليوم إلى دولة بولندا تأتى ضمن أجندة الزيارات الرعوية لقداسته لعام 2025 وموعدها محدد سلفًا منذ عدة أشهر.

والزيارة تشمل بعض الدول التابعة لإيبارشية وسط أوروبا، وتتضمن افتقاد أبناء الإيبارشية وصلوات قداسات وغيرها من الأعمال الرعوية، إلى جانب لقاءات رسمية مع مسؤولين رفيعي المستوى بتلك الدول.

ووصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، إلى العاصمة البولندية وارسو، في بداية زيارته الرعوية إلى إيبارشية وسط أوروبا.

وكان في استقبال قداسته لدى وصوله إلى مطار وارسو، السفير أحمد الأنصاري سفير مصر في بولندا، ونيافة الأنبا چيوڤاني أسقف وسط أوروبا، والقس داود أديب كاهن كنيستنا في وارسو.

وتُعَد زيارة قداسة البابا، أول زيارة لبابا الإسكندرية إلى بولندا، ومن الجدير بالذكر أن الوجود القبطي في بولندا يعود إلى بدايات الألفية الثالثة، حيث استقر عدد من الأسر هناك بحثًا عن فرص للعمل والدراسة. وأقيمت صلاة أول قداس لأبنائنا في بولندا عام 2004، وفي عام 2017 تمت سيامة نيافة الأنبا چيوڤانى أسقفًا على إيبارشية وسط أوروبا بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، لتبدأ مرحلة جديدة من تنظيم العمل الرعوي، وتخدم الكنيسة القبطية اليوم عشرات العائلات في وارسو ومدن بولندية أخرى، محافظة على هويتها الروحية وصلتها بالكنيسة الأم في مصر.