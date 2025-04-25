شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير التعليم العالى يوجه بالاستمرار فى تطوير أداء المعاهد العليا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.
وزير التعليم العالى يوجه بالاستمرار فى تطوير أداء المعاهد العليا
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