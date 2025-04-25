شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الإسعاف تكشف عن آخر تطورات متحفها بالإسكندرية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

اختتم الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، جولته التفقدية لمحافظة الإسكندرية، والتي تأتي في إطار تفقد استعدادات هيئة الإسعاف المصرية لاستقبال موسم الصيف، حيث تُعد محافظة الإسكندرية أحد أهم المقاصد السياحية الداخلية التي يفد إليها المصطافون من كافة أرجاء الجمهورية.



وتأتي تلك الزيارة في إطار التوجيهات الأخيرة للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، لكافة قيادات وزارة الصحة والسكان، بضرورة تكثيف الجولات الميدانية لتذليل كافة العقبات التي تحول دون تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين.

استهل الدكتور عمرو رشيد الزيارة باجتماع موسع مع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بديوان عام المحافظة، حيث وجه الدكتور عمرو رشيد الشكر للمحافظ على دعمه للمنظومة الإسعافية بالمحافظة، والذي أثمر عن زيادة التغطية الإسعافية بالمحافظة، بشكل ساهم في رفع معدلات الاستجابة للاستغاثات الإسعافية الخاصة بالحوادث والحالات المرضية الطارئة، التي جاء في مقدمتها افتتاح أول تمركز إسعاف داخل ميناء الإسكندرية لخدمة رواد الميناء، والذي يُعد أحد أهم الشرايين الاقتصادية للمحافظة.

كما تطرق الجانبان في سياق الاجتماع إلى المشروع الطموح الذي تتبناه هيئة الإسعاف المصرية لتطوير مبنى الهيئة بكوم الدكة، والذي يُعد أحد أقدم المنشآت الإسعافية في العالم، وفق تصنيف وزارة السياحة والآثار المصرية، ويضم مركبات إسعافية ووثائق تاريخية وجداريات تعود للحقبة الأولى لنشأة الإسعاف المصري في عام 1902.



وقد أعرب الفريق أحمد خالد حسن سعيد عن تقديره ودعمه لهذا المشروع، وعن أهمية ذلك المبنى بما يضمه من مقتنيات بصفته دليلاً على أن مصر بشكل عام، والإسكندرية بشكل خاص، كانت صاحبة الريادة في مجال العمل الإسعافي المنظم، حيث وجّه سيادته بتوفير مقر بديل لائق لنقل العاملين بمبنى كوم الدكة الحالي، للبدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة المبنى مع الحفاظ على طابعه التراثي وقيمته التاريخية.

و ناقش الجانبان مقترح هيئة الإسعاف لتدشين مركز صيانة متكامل بالإسكندرية لخدمة وصيانة المركبات الإسعافية والأجهزة الطبية التي تضمها، ودور تلك الخطوة في توفير صيانة عاجلة وفورية تسهم في زيادة القدرة التشغيلية لأسطول الهيئة بالمحافظة. وقد أثنى الفريق أحمد خالد حسن سعيد على ذلك المقترح وأكد استعداد المحافظة لدعمه.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور عمرو رشيد أن الإيجابية البناءة التي لمسها من سيادة المحافظ في تذليل كافة المعوقات التي واجهت المنظومة الإسعافية، ساهمت في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن السكندري، وعن تطلعه لمدّ أواصر ذلك التعاون خلال الفترة القادمة.

وقد حرص الدكتور عمرو رشيد خلال جولته على لقاء عدد من الفرق والأطقم الإسعافية والإشرافية بمحافظة الإسكندرية، حيث استمع إلى مقترحاتهم ورؤيتهم لتطوير بيئة العمل، وهو الأمر الذي قابله الدكتور عمرو رشيد بترحيب شديد، حيث أكد أن كافة تلك المقترحات تم صياغتها في صورة دراسة مستفيضة لتطوير هيكل الأجور للعاملين بالمنظومة، وقد شهد العام الماضي إقرار أول زيادة استثنائية للأجور للأطقم الإسعافية. وأكد الدكتور عمرو رشيد أن ملف الأجور هو ملف قائم، وتم طرح مقترح جديد أمام الجهات المعنية، وهناك توافق حول عدد من البنود التي وردت بذلك المقترح.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور عمرو رشيد أنه يجري حالياً العمل على أول دراسة اكتوارية للتأمين على حياة العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، مع الوضع في الاعتبار امتداد ذلك التأمين ليشمل الصرف في حالات الوفاة الطبيعية، وكذلك صرف قيمة التأمين في حال بلوغ الموظف سن التقاعد، كما أكد أنه يدعم كافة المقترحات التي تكفل توفير بيئة عمل صحية للعاملين.

كما تضمنت زيارة الدكتور عمرو رشيد تفقد عدد من نقاط وتمركزات الإسعاف بالمحافظة، حيث شهدت الجولة تفقد مبنى إسعاف الورديان الجديد، ووجه بسرعة استلام المبنى وتجهيزه بالأثاث اللازم لإعاشة الأطقم الإسعافية.



المتحف بعد تطويره



متحف الاسعاف بالاسكندرية



متحف الاسعاف



متحف هيئة الاسعاف بالاسكندرية



متحف هيئة الاسعاف



هيئة الاسعاف تكشف عن اخر تطورات متحفها بالاسكندرية



