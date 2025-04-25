شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. من يحق له الزواج بعد الطلاق أو بطلان الزواج؟ والان مع تفاصيل الخبر

أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها والمسؤول عن ملف الأحوال الشخصية فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن هناك فرقًا بين بطلان الزواج والطلاق، مشيرًا إلى أن لكل منهما شروطه فيما يتعلق بالزواج الثاني.

وأوضح الأنبا بولا، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة "أون"، أن بطلان الزواج يحدث بسبب أسباب سابقة للزواج، مثل التزوير فى البيانات الأساسية أو الإصابة بأمراض مزمنة معدية لم يتم الإفصاح عنها، فى هذه الحالات، يحصل الطرف المتضرر غالبًا على تصريح مفتوح بالزواج مرة أخرى، بينما قد يُمنح الطرف الآخر تصريحًا مشروطًا بموافقة الطرف المتضرر، كما فى حالة عدم القدرة الجنسية.

أما فى حالات الطلاق، فأشار الأنبا بولا إلى أن أن الجميع يحق لهم الزواج مرة أخرى، باستثناء الشخص الزانى، حيث لا يُمنح تصريحًا بالزواج الثانى وفقًا لقوانين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مضيقًا أن الكنيسة تضع هذه القواعد لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الطرف المتضرر، مع التأكيد على أهمية الشفافية والصراحة فى الحياة الزوجية لتجنب الوقوع فى مشكلات مستقبلية.