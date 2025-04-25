شكرا لقرائتكم خبر عن الكنائس الكاثوليكية بالإسكندرية تصلى من أجل البابا فرنسيس والان مع تفاصيل الخبر

قامت الكنائس الكاثوليكية بالإسكندرية، بالصلاة من أجل راحة نفس قداسة البابا فرنسيس، وذلك بكاتدرائية سانت كاترين للآباء الفرنسيسكان، بالإسكندرية.

وترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، صلاة القداس الإلهي، بمشاركة سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، وسيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان.

شارك أيضًا القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والمؤمنين.

وحرص على تقديم واجب العزاء ممثلو مختلف كنائس المسيحية: القمص إبرام إميل، الوكيل البطريركي للأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، والأرشمندريت ذمسكينوس الأزرعي، الوكيل البطريركي للروم الأرثوذكس بالإسكندرية، والوفد المرافق له، نيابة عن قداسة البابا والبطريرك ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، ومندوبون عن الكنيسة الإنجيلية، والأسقفية، والأرمن الأرثوذكس.

كذلك، حضر لتقديم واجب العزاء السادة رجال الدولة، وعلى رأسهم: سيادة الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، السيدة الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، السيد اللواء حازم بدر، مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والوفد المرافق له، نيابة عن قائد المنطقة الشمالية، السيد الدكتور سعيد علام، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسيدة هبة الرافعي، مدير قطاع العلاقات الخارجية والعامة والمراسم بمكتبة الاسكندرية، نيابة عن السيد الدكتور أحمد زايد، رئيس مكتبة الإسكندرية.

حضر أيضًا نواب مجلسي الشعب، والشيوخ، والقوات المسلحة، والأمن، والأحزاب السياسية، والسلك الدبلوماسي، ورجال الأزهر الشريف، والتربية والتعليم بالمحافظة.

وشارك شباب جنود مريم بتلاوة أسرار المسبحة الوردية قبل بدء صلاة القداس الإلهي، كما شاركت كشافة وادي النيل، والكساندر، والماج. وقام أيضًا كورال القلب المقدس، وكورال الروم الكاثوليك بترتيل عدد من الترانيم الروحية المتنوعة.