شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت تستعد للحج.. ماذا تحمل فى حقيبة سفرك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ممن سيؤدون فريضة الحج هذا العام، فعليك أن تعرف أهم محتويات حقيبة سفرك ، تجنبا للأوزان الزائدة التي قد تعرقل مسار الرحلة.

وعليك أن تسأل قبل الرحلة عن مواصفات وأحجام الحقائب والكراتين المحددة لدى المطارات وشركات الطيران؛ حتى تكون أمتعتك طِبق المواصفات، وحتى تُحكم إغلاقها وتغليفها لكي تصل بأمان.



وفى السطور التالية نورد لك أهم المحتويات التي يجب أن تحرص على وضعها بالحقيبة:

أوراقك الرسمية الأساسية التي تشمل جواز السفر، وشهادات التطعيم المعتمدة من الصحة، والتصاريح اللازمة.



ويجب أيضا أن تتأكد من وضع أدويتك التي تحتاجها أثناء سفرك، مع وصف يوضح حالتك الصحية إذا كنت تعاني من مرض محدد، ووصفة أخرى توضح الأدوية التي تتناولها.



ولا تنسى محفظة بطاقات الصرف والائتمان البنكية والنقد الذي تحتاجه في سفرك.



ملابس الإحرام، وملابسك التي تحتاجها بعد التحلل من الإحرام، وحذاء مناسب لأغراض المشي الطويل.



شاحن الهاتف المحمول، ومفتاح الكهرباء الثلاثي الموافق لنظام السعودية.



المصحف أو الكتاب الذي تحرص على قراءته في الرحلة.



ومن جهة ثانية هناك مواد يجب ألا تحملها فى حقيبة سفرك أثنا رحلة الحج ، أهمها المواد الغذائية سريعة التلف، من أطعمة ومشروبات، التي تتطلب آلية نقل وتخزين خاصة.



وأي مواد تخالف الثقافة الإسلامية؛ على سبيل المثال لا الحصر: الكحول وأدوات اليانصيب وكروت القمار.



وأي أدوية شعبية أو مكملات غذائية وتجميلية وأعشاب ومواد كيميائية غير مغلفة تغليفاً مشتملاً مكوناتها مكتوبة بالإنجليزية.



وممنوعا عليك أيضا وضع السجائر الإلكترونية وملحقاتها، مثل السوائل الإلكترونية والنيكوتين السائل، والإكسسوارات.