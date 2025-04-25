شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج بطولة الكرة الطائرة "طلبة - طالبات" للجامعات والمعاهد العليا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور أحمد كامل مهدي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، أقيمت التصفيات النهائية لبطولة دوري الكرة الطائرة (طلبة - طالبات) للجامعات والمعاهد العليا المصرية رقم (52) الشهيد الرفاعي على النحو التالي:

نهائي دوري الكرة الطائرة طلبة بالصالة المغطاة بجامعة الإسكندرية، وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

- المركز الأول: جامعة الإسكندرية.

- المركز الثاني: جامعة مصر الدولية.

- المركز الثالث: جامعة أسيوط.

- المركز الرابع: جامعة القاهرة.

** نهائي دوري الكرة الطائرة طالبات بالصالة المغطاة بجامعة القاهرة، وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

- المركز الأول: جامعة مصر الدولية.

- المركز الثاني: جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث: جامعة القاهرة.

- المركز الرابع: جامعة حلوان.



بطولة الكرة الطائرة للجامعات والمعاهد العليا المصرية