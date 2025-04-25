شكرا لقرائتكم خبر عن مسار.. مشروع تخرج لطلاب إعلام القاهرة للتوعية بالصحة النفسية والاجتماعية للشباب والان مع تفاصيل الخبر

أطلق طلاب قسم الاذاعة والتلفزيون بكلية إعلام جامعة القاهرة مشروع تخرج "مسار"، وهو عبارة عن موقع إلكترونى بيقدم محتوى عن أهمية التوعية بالصحة النفسية والاجتماعية للشباب والموقع مربوط بالحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وانستجرام وتيك توك ويوتيوب.

وقال الطلاب، نقدم ضمن المشروع أكثر من شكل حتى نصل لعدد شباب أكثر من خلال ضم المشروع جزء مقالات وبرنامج وبودكاست وقسم قصص تفاعلية فيه جزء ترفيهى.

ويستهدف المشروع توعية الشباب بأهمية الصحة النفسية والاجتماعية واصطحابهم فى رحلة للتعافى من اى آثار سلبية لديهم نتيجة ظواهر اجتماعية والوصول لقدر كبير من الشباب الصحى نفسيًا واجتماعيًا.