شكرا لقرائتكم خبر عن رفع العلم السورى ذى النجمات الثلاث على مقر الأمم المتحدة فى نيويورك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

رفع العلم السوري ذي النجمات الثلاث في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون.



ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، اجتماعه الشهري لبحث آخر التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تليه جلسة مشاورات مغلقة.



ومن المقرر أن يقدم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إحاطة شاملة أمام أعضاء المجلس، يستعرض خلالها تطورات الأوضاع الراهنة وفرص الدفع بالحل السياسي.



الشيباني يرفع العلم