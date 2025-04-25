شكرا لقرائتكم خبر عن كتائب القسام تعلن قنص 4 من جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت كتائب القسام، قنص 4 من جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلى شرق بلدة بيت حانون فى قطاع غزة، فى بيان مقتضب.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى يوم الخميس مقتل جندى وإصابة ثلاثة آخرين خلال اشتباكات دارت فى شمال قطاع غزة.

كما أعلن الجيش فى وقت لاحق أن الجندى القتيل وهو الرقيب أول أساف كافرى (26 عامًا)، سائق دبابة فى الكتيبة 79 التابعة للواء المدرعات الاحتياطية الرابع عشر، ومن سكان بيت حشموناي. وقد تم إبلاغ عائلته.

وفى نفس الحادثة، أُصيب جندى احتياط من الكتيبة 79 وضابط فى وحدة "يهالوم" الهندسية القتالية بجروح خطيرة. كما أُصيب جندى احتياط آخر من الكتيبة 8239 التابعة للواء الشمالى فى فرقة غزة بجروح متوسطة.

وأشار تحقيق أولى للجيش، أن الرقيب أول آساف كافرى (26 عامًا) قُتل برصاص قنّاص قرب موقع عسكرى فى منطقة عازلة تحت سيطرة الجيش؛ الجنود الآخرون استُهدفوا بصاروخ مضاد للدروع.