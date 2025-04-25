شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة الإعلام دون تصريح.. من هى الدكتورة دعاء سهيل بعد قرار منع ظهورها؟ والان مع تفاصيل الخبر

أصدر نقيب الإعلاميين في مصر قرارًا رسميًا بمنع ظهور دعاء سهيل، المعروفة بتقديم برامج تتعلق بالتغذية والتخسيس، على أى وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بسبب ممارستها النشاط الإعلامي دون الحصول على تصريح أو قيد في جداول النقابة، في مخالفة واضحة لقانون النقابة.

وأكدت النقابة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، أنه تم توجيه إنذار إلى جميع الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة، بضرورة الالتزام بعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي دون ترخيص، محذرة من أن مخالفة ذلك قد تُعرّض الوسيلة للغلق طبقًا للمادة 89 من قانون النقابة.

من هي دعاء سهيل؟

دعاء سهيل من مواليد محافظة المنوفية، حاصلة على بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية، وواصلت دراستها في مجال التغذية العلاجية، وبحسب المعلومات المنشورة على موقعها الإلكتروني، حصلت على دبلومة وماجستير ثم دكتوراه في التغذية من جامعة نيوكاسل البريطانية، كما حصلت على دكتوراه أخرى من جامعة كامبريدج بعنوان “أثر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسمي”.

برزت دعاء سهيل في السنوات الأخيرة كواحدة من أوائل من روّجوا لفكرة “التخسيس أونلاين” في مصر، وحققت انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عبر صفحتها على “فيسبوك”، التي تُعد من أكبر الصفحات المتخصصة في مجال التخسيس في الوطن العربي.

اتهامات سابقة وحكم بالبراءة

وفي عام 2022، واجهت دعاء سهيل تهمًا تتعلق بالنصب والاحتيال على المواطنين، بعد أن أشارت تحريات مباحث المصنفات إلى ممارستها نشاطًا طبيًا دون ترخيص، والترويج لأدوية مجهولة المصدر عبر القنوات الفضائية، بزعم أنها تعالج السمنة وتساعد في إنقاص الوزن.

وأمرت جهات التحقيق آنذاك بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تُحال القضية إلى المحكمة الاقتصادية، والتي أصدرت في أغسطس 2022 حكمًا ببراءتها من التهم المنسوبة إليها.