شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف المنقولات المحظور دخولها إلى السعودية لتجنب المساءلة القانونية أثناء الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تخطط لأداء مناسك الحج هذا العام، وتحرص على تجنب المساءلة القانونية لدى وصولك إلى منافذ الدخول للمملكة العربية السعودية؛ عليك التعرف على الأشياء التي يستلزم تجنب حملها معك في رحلتك إلى المملكة .

وعليك أولاً التأكد من تعبئة الإقرار الإلكتروني، وتجنب حمل المقتنيات التالية :

المبالغ الكبيرة التي تتجاوز قيمتها (60) ألف ريال سعودى والهدايا بالكميات التجارية، التي تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف ريال سعودى.

وأيضاً الخمور والمخدرات بجميع أنواعها، الأقراص ووسائل التخزين التي تحتوي على مواد مخلة بالآداب.

العملات المزورة.

الألعاب النارية بجميع أشكالها وأنواعها.

الأسلحة والذخائر.

الآلات الحادة مهما كانت صغيرة الحجم .

الليزر بأنواعه.

الصاعق الكهربائي بجميع أنواعه.

أجهزة التنصت بجميع أشكالها وأنواعها.