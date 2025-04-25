بطريرك الأقباط الكاثوليك يلقى نظرة الوداع على جثمان البابا فرنسيس

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قام اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بإلقاء نظرة الوداع، على جثمان الحبر الأعظم قداسة البابا فرنسيس، وذلك ببازيليك القديس بطرس، بالفاتيكان.

جاء ذلك بمشاركة صاحبي النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك.

وسيشارك صباح الغد، وفد الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، في جنازة الأب الأقدس.



بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر يلقى نظرة الوداع على جثمان البابا فرنسيس



بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر يلقى نظرة الوداع على جثمان البابا فرنسيس