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بطريرك الأقباط الكاثوليك يلقى نظرة الوداع على جثمان البابا فرنسيس

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  • بطريرك الأقباط الكاثوليك يلقى نظرة الوداع على جثمان البابا فرنسيس 1/4
  • بطريرك الأقباط الكاثوليك يلقى نظرة الوداع على جثمان البابا فرنسيس 2/4
  • بطريرك الأقباط الكاثوليك يلقى نظرة الوداع على جثمان البابا فرنسيس 3/4
  • بطريرك الأقباط الكاثوليك يلقى نظرة الوداع على جثمان البابا فرنسيس 4/4

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القاهرة - سامية سيد - كتب - محمد الأحمدى

الجمعة، 25 أبريل 2025 03:18 م

قام اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بإلقاء نظرة الوداع، على جثمان الحبر الأعظم قداسة البابا فرنسيس، وذلك ببازيليك القديس بطرس، بالفاتيكان.

جاء ذلك بمشاركة صاحبي النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك.

وسيشارك صباح الغد، وفد الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، في جنازة الأب الأقدس.

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بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر يلقى نظرة الوداع على جثمان البابا فرنسيس

 

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بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر يلقى نظرة الوداع على جثمان البابا فرنسيس

 

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بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر يلقى نظرة الوداع على جثمان البابا فرنسيس

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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