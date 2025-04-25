شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يجلس مع مجموعة من أبناء الكنيسة فى الطائرة إلى بولندا والان مع تفاصيل الخبر

على متن الطائرة المتجهة إلى بولندا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فوجئ عدد من شباب وشابات الكنيسة المسافرين على الرحلة، بوجود قداسة البابا تواضروس الثاني على متن الطائرة ذاتها، حيث استقلها قداسته لبدء رحلته الرعوية إلى وسط أوروبا.

ما كان من هؤلاء الشباب إلا أن تجمعوا حول قداسته يطلبون البركة ويلتمسون كلمات تشجيع في الغربة، وما كان من قداسته إلا الاستجابة بابتسامته واهتمامه الأبوي المعهودَين، ومد يده ليباركهم فردًا فردًا، وحرص على التعرف على كل واحد منهم بالسؤال عن اسمه، ومسكنه، وعمله، كما تجاذب قداسته معهم أطراف الحديث بعد أن دعاهم للجلوس بالقرب منه.

كما وجه لهم قداسة البابا كلمات تشجيع قائلًا: "أينما ذهبتم كونوا نورًا، واحتفظوا بمحبتكم لوطنكم وكنيستكم، وافتحوا قلوبكم للرب كل يوم."، واستفاض في الحديث معهم، والتقطوا هم بدورهم الصور التذكارية مع قداسته ليسجلوا "صدفة" لا تُنسى، وذكرى لحوار دار في "أجواء أبوية" خاصة



البابا تواضروس يجلس مع مجموعة من أبناء الكنيسة في الطائرة إلى بولندا



البابا تواضروس مع مجموعة من أبناء الكنيسة في الطائرة إلى بولندا