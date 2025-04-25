شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تعلن انطلاق مرحلة جديدة من التكامل الفضائى فى القارة والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت فعاليات مؤتمر ومعرض نيوسبيس أفريقيا 2025 بإصدار مجموعة من التوصيات الطموحة التي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الفضائي القاري والدولي، ومن أبرزها دعم المشروعات الناشئة والابتكار في قطاع الفضاء، وتفعيل الأطر القانونية والتنظيمية لتيسير التعاون بين الدول والشركات، وتوسيع الاستثمارات في البنية التحتية الفضائية بما يتماشى مع أهداف أجندة أفريقيا 2063.

جاءت هذه التوصيات في ختام المؤتمر الذي استضافته وكالة الفضاء المصرية على مدار أربعة أيام في المدينة الفضائية المصرية بالقاهرة، بمشاركة غير مسبوقة من رؤساء وكالات الفضاء الأفريقية وممثلي كبرى الشركات العالمية إلى جانب نخبة من الأكاديميين والمبتكرين ورواد الأعمال في قطاع الفضاء.

وقد مثل الحدث منصة استراتيجية لتبادل الخبرات ومناقشة آفاق التعاون القاري والدولي في مجال الفضاء وجسّد الدور المتنامي الذي تلعبه مصر كمحور إقليمي في تكنولوجيا الفضاء على مستوى القارة.

وبرئاسة الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية شهد المؤتمر توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون مع جهات دولية رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء .

كما شهدت الفترة الأخيرة توقيع وكالة الفضاء المصرية مذكرات تفاهم مع وكالات فضاء عربية ودولية من بينها وكالة الإمارات للفضاء لتعزيز التعاون في مجالات الأنشطة الفضائية المدنية وتبادل الأبحاث والتكنولوجيا وبناء القدرات البشرية في علوم وتكنولوجيا الفضاء بالإضافة إلى إطلاق مشروعات مشتركة تدعم الاقتصاد القائم على المعرفة وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتجسد هذه الاتفاقيات التزام مصر بتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في قطاع الفضاء وتطوير قدراتها العلمية والتقنية بما يتماشى مع استراتيجية مصر 2030 كما فتحت الاتفاقيات آفاقاً واسعة للتعاون الدولي في مجالات الفضاء وتطبيقاته السلمية.

وكان قد تزامن انعقاد المؤتمر مع حدث تاريخي تمثل في افتتاح المقر الدائم للوكالة الأفريقية للفضاء AfSA داخل المدينة الفضائية المصرية ما يمهد لمرحلة جديدة من التنسيق القاري في السياسات الفضائية ودعم تنفيذ مشروعات كبرى وبرامج لمراقبة الأرض تخدم أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا.

وشهدت فعاليات المؤتمر تنظيم سلسلة من الجلسات النقاشية التي جمعت نخبة من المسئولين والخبراء وركزت على تحديثات أنشطة وكالات الفضاء الأفريقية حيث قدم رؤساء عدد من الوكالات استعراضًا لمستجدات برامجهم الوطنية ،والرؤية الفلكية لأفريقيا التي ناقشت دور علوم الفضاء في دعم الأمن الغذائي ،ومواجهة التغيرات المناخية، والنظام البيئي الفضائي المصري والذي عرض من خلاله ممثلو القطاع الخاص خطة متكاملة لتوطين صناعة الفضاء وتحويل مصر إلى مركز إقليمي وفرص تطوير منصات الإطلاق المحلية ضمن استراتيجية تقليل الاعتماد على البنية التحتية الأجنبية.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر عقد الدكتور شريف صدقي سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع وفود رسمية وممثلين عن شركات دولية ركزت على بحث فرص التعاون في مجالات التدريب ونقل التكنولوجيا وتسويق الصور الفضائية عبر المنصات الرقمية التي تطورها الوكالة المصرية.

ورافق المؤتمر معرض تقني متخصص شهد مشاركة واسعة من الشركات العارضة والمؤسسات البحثية حيث استعرضت أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة الفضاء كما حظي الحدث بتغطية إعلامية واسعة من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية في مؤشر على تزايد الاهتمام العالمي بمستقبل الفضاء في القارة الأفريقية.