شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الزراعة في مصر وتونس يتفقان على تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

عُقد اجتماع تنسيقي رفيع المستوى بين علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و عز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري فى تونس، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين، ومشاركة نبيل بن خطرة، الأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل والسفير باسم حسن سفير مصر لدى تونس والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور سامي أبو رجب مقرر اللجنة ومنسق العلاقات المصرية التونسية والمستشار عبد المحسن سعيد نائب رئيس البعثة المصرية بتونس.

واتفقا الوزيران على أهمية تعزيز التعاون في مجالات استراتيجية تخدم المصالح المشتركة منها تبادل الزيارات والتدريبات بين المؤسسات البحثية، وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني والاستفادة من تجربة مصر في كارت الفلاح ورقمنة الخدمات الزراعية ودعم الصادرات الزراعية بين البلدين وتفعيل اتفاقيات تبادل سلعي.

كما اتفقا الوزيران على التعاون في مجال إنتاج التمور، ومكافحة سوسة النخيل، وزراعة التين الشوكي ونقل خبرات القطاع الخاص المصري إلى تونس في مجال الميكنة والصيانة وتعزيز شراكات القطاع الخاص في مشروعات الزراعة والإنتاج الحيواني وكذلك إطلاق مشروعات بحثية مشتركة في التغيرات المناخية والزراعة المستدامة مع دراسة مشروعات ممولة في مجالات تحلية المياه، وإدارة المخلفات، والحفاظ على التربة.

وفي نهاية الاجتماع اتفقا الجانبان على تشكيل لجنة تنسيقية عليا مشتركة لمتابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه، تضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص.

وأعرب فاروق عن شكره وتقديره لنظيره التونسي وكذلك الحكومة التونسية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بالأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماع، ومؤكدًا على أهمية البناء على هذا الزخم لتحقيق نتائج ملموسة تعزز الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية في البلدين الشقيقين.

جاء ذلك على هامش ترأس الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المصري لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية لمرصد الصحراء والساحل والتى عقدت في العاصمة التونسية على مدار ثلاثة أيام تم خلالها إعادة انتخاب مصر لرئاسة مرصد الصحراء والساحل لفترة ممتدة من 2025 حتى 2029.

كما قام وزير الزراعة بنشاط مكثف خلال الزيارة بعقد لقاء ثنائية مع المسئولين في الدول الأعضاء بالمرصد وكذلك التقى بالسادة الوزراء والمستثمرين بدولة تونس الشقيقة وبحث معهم الارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المجالات الزراعية المختلفة.