شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بذكرى تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم محمد جبران، وزير العمل، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى رجال القوات المسلحة البواسل، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، ذلك اليوم الذي سيظل محفورًا في ذاكرة الوطن كأحد أعظم انتصاراته.

وأكد الوزير أن ذكرى تحرير سيناء تجسّد أسمى معاني التضحية والفداء، وتُجدد الفخر والاعتزاز ببطولات القوات المسلحة التي أعادت الأرض والكرامة، وكتبت صفحة مضيئة في سجل الوطنية المصرية. وقال إن هذا اليوم ليس مجرد احتفال، بل رسالة للأجيال القادمة بأن الحفاظ على الوطن مسؤولية تتطلب الإخلاص والعمل والتضحية.

وأعرب وزير العمل عن خالص تمنياته بأن تعود هذه المناسبة العزيزة على مصر بالمزيد من التقدم والاستقرار والتنمية، في ظل قيادة الرئيس السيسي، الوطنية الحكيمة التى تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، وتسير بخطى واثقة نحو بناء الجمهورية الجديدة.