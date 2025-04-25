شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتلقى تقريرا عن تدخلات " تكافل وكرامة" فى شمال وجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن التدخلات والجهود التى يقدمها برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" في محافظتي شمال وجنوب سيناء، وذلك فى إطار الاحتفال بالذكرى الـ 43 لتحرير سيناء.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي عددا من المشروعات التنموية في محافظتي شمال وجنوب سيناء من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والاستثمار في البشر.

ففي محافظة شمال سيناء، بلغت عدد الأسر بالبرنامج 27,340 أسرة، حيث بلغ عدد المستفيدين من "تكافل" 13,293 مستفيدا، وعدد المستفيدين من "كرامة" 14,047 مستفيدا، وعدد المستفيدين من كرامة من المسنين 4,153 مستفيدا، ومن كرامة من ذوي الإعاقة 8,571 مستفيدا، ومن كرامة من الأيتام 570 مستفيدا.

كما بلغ عدد المستفيدين من البرنامج من الذكور 6,546 مستفيدا، ومن الإناث 20,794 مستفيدة، أما فيما يتعلق بالحالة التعليمية، بلغ عدد المستفيدين من لا يعرفون القراءة والكتابة 10,866 مستفيدا، ومن الذين يعرفون القراءة والكتابة 4,614 مستفيدا، ومن الملتحقين بفصول محو أمية 2,544 مستفيدا، ومن أصحاب التعليم المتوسط وفوق المتوسط 3,827 مستفيدا، ومن الحاصلين على مؤهل جامعي 353 مستفيدا.

وبلغ عدد من لديهم تأمين صحي 28,553 مستفيد، ومن لديهم بطاقات تموين 20,277 مستفيد، ومن ذوي الإعاقة 10,310 مستفيدا.

أما محافظة جنوب سيناء، فقد بلغت عدد الأسر المقبولة بالبرنامج 3,846 أسرة، حيث بلغ عدد المستفيدين من "تكافل" 1,788 مستفيدا، وعدد المستفيدين من "كرامة" 2,058 مستفيدا، وعدد المستفيدين من كرامة من المسنين 876 مستفيدا، ومن كرامة من ذوي الإعاقة 657 مستفيدا، ومن كرامة من الأيتام 64 مستفيدا.

وقد بلغ عدد المستفيدين من الذكور 727 مستفيد، ومن الإناث 3,119 مستفيدة، وبلغ عدد المستفيدين ممن لا يجيدون القراءة والكتابة 1,139 مستفيدا، ومن الذين يعرفون القراءة والكتابة 569 مستفيدا، ومن الملتحقين بفصول محو أمية 2,544 مستفيدا، ومن الحاصلين على مؤهل جامعي 48 مستفيدا.