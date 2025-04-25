شكرا لقرائتكم خبر عن أمين اتحاد العمال: تحرير سيناء صفحة مضيئة من التاريخ ومصدر فخر لكل مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى واستصلاح الأراضى والصيد، أن ذكرى تحرير سيناء ستظل واحدة من أعظم المحطات في تاريخ الوطن، ويوما من ذهب تتوارثه الأجيال بكل فخر واعتزاز، وقال: إن هذا اليوم هو رمز لإرادة شعب أبي لم يقبل إلا أن تظل سيناء أرضا مصرية طاهرة، دفع ثمنها دماء الشهداء وتضحيات الأبطال الذين كتبوا بدمائهم ملحمة وطنية خالدة في الوجدان.

وأضاف مرسال: أن ذكرى تحرير أرض الفيروز ليست مجرد حدث تاريخي، بل هي رسالة متجددة للأجيال بأن الحرية لا تُمنح، بل تُنتزع بالإصرار، وأن الكرامة تُبنى على العطاء والتضحية، مشددا على أن مصر ستظل عصية على الانكسار، طالما هناك رجال شجعان يصونون ترابها، وشعب يعي قيمة الانتماء.

وتابع الأمين العام: "لن ننسى أبدا من ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن، وستظل سيناء في القلب، وستظل القوات المسلحة المصرية درع الوطن وسيفه في وجه كل معتد أو طامع، كل عام ومصر وقواتها المسلحة وشعبها الأصيل بألف خير".