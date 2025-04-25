شكرا لقرائتكم خبر عن مصر سد منيع ضد تصفية القضية.. "أبومازن" يشيد بتصريحات الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

أشاد رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبومازن"، بتصريحات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته لمناسبة الذكرى الـ 43 لتحرير سيناء، والتى أكد فيها أن مصر ستبقى سداً منيعاً أمام تصفية القضية الفلسطينية.



وجدد السيد الرئيس السيسي التأكيد خلال كلمته، على موقف مصر الثابت والواضح، بضرورة وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، مكرراً رفض مصر القاطع لأي محاولات للتهجير، وبأن السلام العادل لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للشرعية الدولية.



وثمن الرئيس محمود عباس موقف مصر والدول العربية كافة، الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، ودعم إقامة وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، الطريق الوحيد للأمن والسلام والاستقرار، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.