شكرا لقرائتكم خبر عن غضب فى الفاتيكان بسبب سيلفى نعش البابا فرانسيس.. ماذا حدث؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفاتيكان عن إحدى المشاكل الرئيسية التي واجهها خلال جنازة البابا فرانسيس فى كنيسة القديس بطرس ، وهى الصور الشخصية "السيلفى" ومقاطع الفيديو وحتى مكالمات الفيديو التي تم التقاطها من قبل زوار البابا أمام نعشه ، والتي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعى، واعتبر الفاتيكان أن هذا التصرف "غير محترم".

وأشارت صحيفة الناثيونال الأرجنتينية إلى أن هناك سائح إنجليزى يدعى مارتن جيليسنان ، طُلب منه إبعاد عصا السيلفى عن أشخاص آخرين كانوا يحضرون الجنازة حيث تسبب فى إزعاج كبير لهم .

وحاول الأمن فى الفاتيكان السيطرة على الوضع بسرعة ، وأبلغ حراس الأمن الناس بأنهم لا يستطيوا التقاط الصور أمام النعش المفتوح ، ومن الممكن التقاطها فقط عند مدخل الكنيسة.

تعزيز الإجراءات الأمنية في الفاتيكان استعدادًا لجنازة البابا

ولمكافحة هذه الممارسات، عزز الفاتيكان ضوابط الوصول إلى الكنيسة، وزاد من وجود الحراس، وذكر الزوار بأن التصوير الفوتوغرافي مسموح به فقط من خارج الأراضي. وتصر السلطات الكنسية على ضرورة الحفاظ على الاحترام خلال هذا النوع من الاحتفالات، خاصة عندما تكون تكريما للبابا فرانسيس، الذي توفي هذا الاثنين عن عمر يناهز 88 عاما.

وسيبقى جثمان البابا في كنيسة القديس بطرس حتى الساعة السابعة مساء ، اليوم الجمعة، عندما يبدأ إغلاق النعش، وستقام جنازة البابا غدا السبت ، ومن ثم سيتم نقله إلى كنيسة القديسة سانتا ماريا ، حيث أوصى أن يتم دفنه هناك.