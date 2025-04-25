شكرا لقرائتكم خبر عن لمن ينتوى أداء الفريضة.. تعرف على أهم السنن فى رحلة الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جموع المسلمين موسم الحج، وفى قلب كل مسلم أمنية بأداء الفريضة والركن الخامس من الإسلام؛ فإذا كنت ممن سيؤدون الفريضة هذا العام، عليك أن تعرف أبرز المستحبات والسنن خلال رحلتك ، وفق ما أوردها موقع وزارة الحج والعمرة السعودية.

وتشمل هذه السنن الاغتسال للإحرام، تقليم الأظافر وتهذيب اللحية، حلق شعر العانة والإبطين، تطييب الجسد والثياب قبل نية الإحرام.

الإحرام عقب صلاة فريضة أو صلاة ركعتين، لبس إزار ورداء أبيضين، الإكثار من التلبية، الاشتراط عند الخوف من عدم إتمام النسك، المبيت بمِنى ليلة عرفة، الدعاء عند الصفا والمروة.

الهرولة بين العلمين عند السعي للرجال، وصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد الطواف، استلام الحجر الأسود وتقبيله، وطواف القدوم، الاضطباع عند طواف القدوم، قراءة القرآن والذكر، استقبال القبلة وجبل الرحمة في عرفة، والتقاط سبع حصيات لرمي جمرة العقبة، التقاط إحدى وعشرين حصاة كل يوم لرمي الجمرات، الأكل من الهدي.

من جهة أخرى، طالبت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، شركات الطيران بضرورة وضع لوحات إرشادية واضحة عند منصات الصعود والتنبيه للمسافرين القادمين إلى المملكة بأنه غير مسموح لحاملي تأشيرات العمرة، أو السياحة، أو الزيارة بإجراء عمرة، أو دخول مكة المكرمة، أو البقاء فيها باستثناء الحاصلين على تأشيرة حج صالحة.

وأكدت الهيئة على شركات الطيران فحص الوثائق وتذاكر المسافرين القادمين إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي وتدقيقهم وعدم إركاب المسافرين على تأشيرات "الترانزيت" القادمين من الدول فئة "أ" الذين لا يملكون تذاكر ومواعيد سفر مؤكدة لدولة أخرى، مع مراعاة الالتزام بشرط "2" لمن لا يحمل تأشيرة حج أو إذن دخول.

وكانت قد أعنلت وزارة الداخلية السعودية ، تطبيق غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى (ستة أشهر)، والترحيل بحق الوافد الذى يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له.

وأكدت وزارة الداخلية أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.