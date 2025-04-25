شكرا لقرائتكم خبر عن إحلال وتجديد الفواصل العرضية بوصلة كوبرى 6 أكتوبر فى الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نسب تنفيذ أعمال إحلال وتجديد الفواصل العرضية الخاصة بوصلة كوبري 6 أكتوبر بالاتجاهين بالتناوب بنطاق محافظة الجيزة وذلك لتسهيل حركة سير المركبات.

وأكد المحافظ، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية للمحاور الرئيسية والتيسير على المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في متابعة الأعمال ميدانيًا والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وشدد محافظ الجيزة، على مديرية الطرق بضرورة تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في التنفيذ لتيسير الحركة المرورية.

وأشار محافظ الجيزة إلى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من الأعمال في الاتجاه القادم من شارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقي اتجاه القاهرة وذلك من خلال مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

وأوضح "النجار"، أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من الأعمال في الاتجاه القادم من القاهرة إلى الدقي منزل المصل واللقاح منزل شارع الدقي لمدة يومين ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 3 مايو 2025 والعمل على مدار 24 ساعة.

إحلال وتجديد الفواصل العرضية بوصلة كوبرى 6 أكتوبر فى الدقى



إحلال وتجديد الفواصل العرضية بوصلة كوبرى 6 أكتوبر فى الدقى



إحلال وتجديد الفواصل العرضية بوصلة كوبرى 6 أكتوبر فى الدقى



إحلال وتجديد الفواصل العرضية بوصلة كوبرى 6 أكتوبر فى الدقى