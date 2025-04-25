شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل نائب رئيس إدارة العمليات العسكرية الروسية بانفجار شرقى موسكو والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، عن مواقع عسكرية روسية تؤكد مقتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة بانفجار شرقي موسكو.

وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن الانفجار وقع بسبب عبوة ناسفة وفقا للسلطات الروسية.

وأكدت لجنة التحقيق الروسية فتح قضية جنائية بشأن انفجار السيارة في مقاطعة موسكو.