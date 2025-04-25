شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعفو عن مسئولة جمهورية بعد إجراء عملية تجميل بـ"أموال حكومية" والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الرئيس الامريكي دونالد ترامب عفوا عن سياسية جمهورية من ولاية نيفادا كانت تنتظر النطق بالحكم بتهم فيدرالية تتعلق باستخدامها أموال مخصصة لتمثال يخلد ذكرى ضابط شرطة مقتول لتغطية نفقات شخصية، بما في ذلك جراحات تجميلية.

وفقا لأسوشيتد برس، أدينت ميشيل فيوري، عضو مجلس مدينة لاس فيجاس السابقة والمشرعة في الولاية، والتي ترشحت لمنصب أمين خزانة الولاية دون جدوى في عام 2022، في أكتوبر بست تهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني الفيدرالي وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال إلكتروني وكانت خارج السجن قبل النطق بالحكم عليها، والذي كان من المقرر إجراؤه الشهر المقبل.



فيوري

في بيان نشرته يوم الخميس على فيس بوك، أعربت المؤيدة المخلصة لترامب عن امتنانها للرئيس، متهمة في الوقت نفسه الحكومة الأمريكية و"وسائل إعلام مختارة" بمؤامرة واسعة النطاق استمرت لعقد من الزمن لاستهدافها وتدميرها، وأكد البيت الأبيض العفو عن فيوري، لكنه لم يُعلّق على قرار ترامب، ويأتي العفو، بعد أقل من أسبوع من خسارة فيوري محاولة محاكمة جديدة. كانت تواجه احتمال قضاء عقود في السجن.

صرح المدعون الفيدراليون خلال المحاكمة بأن فيوري، البالغة من العمر 54 عامًا، جمعت أكثر من 70 ألف دولار لتمثال ضابط شرطة من لاس فيجاس قتل برصاصة في عام 2014 أثناء تأدية واجبه، لكنها أنفقت جزءًا منها على جراحة التجميل والإيجار وحفل زفاف ابنتها.

وقال المدعي الفيدرالي: "استغلت ميشيل فيوري مأساةً لملء جيوبها".

في عام 2021، استدعى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي السجلات وفتشوا منزل فيوري في لاس فيجاس فيما يتعلق بإنفاق حملتها الانتخابية، وفي بيان، وصفت هيلاري باريت، المديرة التنفيذية للحزب الديمقراطي في نيفادا، العفو بأنه "متهور" و"صفعة على وجه" ضباط إنفاذ القانون، وشغلت فيوري منصب عضو المجلس التشريعي للولاية من عام 2012 إلى عام 2016. وكانت عضوًا في مجلس مدينة لاس فيجاس من عام 2017 إلى عام 2022.

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