شكرا لقرائتكم خبر عن للمقيمين فى السعودية.. اعرف اشتراطات الحج لهذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب موسم الحج الذى يعد الحدث الأهم الذى ينتظره جموع المسلمون في المملكة العربية السعودية وحول العالم .

وهناك اشتراطات لابد من الالتزام بها سواء لحجاج الداخل أو الحجاج القادمين من خارج المملكة، فيما يلى أبرز الاشتراطات التي يجب توفرها بالنسبة للمقيمين في السعودية ..

أبرزها أن الأولوية لمن لم يسبق له أداء فريضة الحج، كما يجب أن تكون الهوية الوطنية أو الإقامة سارية في شهر ذي الحجة، وألا يقل عمر المتقدم لأداء المناسك عن ١٥ عاماً، ألا يعاني من أمراض مزمنة أو معدية، كما يجب أن يستكمل لقاحات الحمى الشوكية، والإنفلونزا الموسمية.

كانت وزارة السياحة السعودية، قد شددت على جميع مرافق الضيافة في مكة المكرمة بمنع تسكين القادمين غير الحاصلين على تصريح حج، أو تصريح دخول للعمل أو السكن في المدينة خلال موسم الحج، وذلك ابتداءً من 29 أبريل الجاري وحتى نهاية موسم الحج.

وذكرت الوزارة في بيان: "يأتي القرار بالتزامن مع ما أعلنته وزارة الداخلية من ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء فريضة الحج بأمن ويسر وطمأنينة، بعدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها للقادمين من حاملي التأشيرات بجميع أنواعها، باستثناء القادمين بتأشيرة حج، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 "، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت الوزارة أنه "يُمنع على مرافق الضيافة تسكين الفئات المشمولة في إعلان وزارة الداخلية خلال الفترة المحددة بشكل نهائي، وذلك في إطار الحرص على سلامة وأمن الحج، ضمن الجهود التكاملية للوزارة مع الجهات الحكومية الأخرى استعدادًا لموسم حج 1446هـ".